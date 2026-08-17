Burendag Schimmelpenninckstraat in Rijen krijgt vergunning

De Burendag in de Schimmelpenninckstraat in Rijen heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zondag 27 september 2026 van één uur 's middags tot elf uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de Burendag in de Schimmelpenninckstraat is op 13 augustus 2026 verleend. Het evenement is gepland in Rijen en zal de hele middag en avond duren. Bewoners en bezoekers kunnen zich opmaken voor een gezellige dag met buurtactiviteiten.

Het besluit is genomen volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht. Er gelden specifieke termijnen voor mensen die eventueel bezwaar willen maken tegen deze vergunning.