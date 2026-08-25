Carnavallen in de zomer: Fijnfisjenie-podium op festival Brabantse Vrienden

Op zaterdag 5 september 2026 krijgt het nieuwe festival Brabantse Vrienden op Strandpark Aquabest in Best een flinke dosis carnaval mee. Een van de drie festivalpodia is namelijk de Fijnfisjenie-stage, die in samenwerking met Omroep Brabant volledig draait om feestmuziek, polonaises en Brabantse gezelligheid.

Fijnfisjenie is een vertrouwde naam voor carnavalsliefhebbers. Het platform van Omroep Brabant groeide de afgelopen jaren uit tot een belangrijk podium voor carnavalsmuziek en feestartiesten uit de regio. Tijdens zomerfestival Brabantse Vrienden is die bekende carnavalssfeer ook te beleven op een groot zomerfestival, waar bezoekers kunnen genieten van een programma vol meezingers en carnavalskrakers.