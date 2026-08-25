Carnavallen in de zomer: Fijnfisjenie-podium op festival Brabantse Vrienden
Op zaterdag 5 september 2026 krijgt het nieuwe festival Brabantse Vrienden op Strandpark Aquabest in Best een flinke dosis carnaval mee. Een van de drie festivalpodia is namelijk de Fijnfisjenie-stage, die in samenwerking met Omroep Brabant volledig draait om feestmuziek, polonaises en Brabantse gezelligheid.
Fijnfisjenie is een vertrouwde naam voor carnavalsliefhebbers. Het platform van Omroep Brabant groeide de afgelopen jaren uit tot een belangrijk podium voor carnavalsmuziek en feestartiesten uit de regio. Tijdens zomerfestival Brabantse Vrienden is die bekende carnavalssfeer ook te beleven op een groot zomerfestival, waar bezoekers kunnen genieten van een programma vol meezingers en carnavalskrakers.
Line-up Fijnfisjenie
Op de Fijnfisjenie-stage staan verschillende bekende namen uit de Brabantse en Nederlandse feest-scene. De aangekondigde line-up bestaat onder meer uit:
- Veul Gère
- Lamme Frans
- Vieze Jack
- Jan Biggel
- Gullie
- Jeroen van Zelst
- Arjon Oostrom
- Chef Soldaat
- Coenio
- Sylvie Thijs
Brabantse Vrienden, het festival van Snollebollekes, geldt als de opvolger van Total Loss Festival. Naast een hoofdpodium met bekende Nederlandse artiesten als Emma Heesters, Mart Hoogkamer en Django Wagner en de Café Costa-area met dj’s, vormt Fijnfisjenie een van de hoofdonderdelen van het evenement.