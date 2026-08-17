Maatwerkvoorschriften voor Recycling-Continue in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft besloten maatwerkvoorschriften op te leggen aan Recycling-Continue B.V. voor het lozen van hemelwater op de locatie aan de Koopvaardijweg.

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Het besluit is op 13 augustus 2026 verzonden en geldt voor het lozen van regenwater dat afkomstig is van de opslag van oud papier, karton en kunststof. Recycling-Continue B.V. is gevestigd aan de Koopvaardijweg 5D in Oosterhout.

De maatregel is genomen op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), artikel 2.11. Het besluit is ambtshalve genomen, wat betekent dat het door de gemeente zelf is vastgesteld zonder dat er een aanvraag is ingediend.