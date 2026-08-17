Collectevergunning aangevraagd voor Stichting Samen Tegen MS in Goirle

Stichting Samen Tegen MS heeft een collectevergunning aangevraagd voor de periode van 18 tot en met 24 oktober in de gemeente Goirle.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag is op 5 augustus 2026 ingediend bij de gemeente. De stichting wil tijdens deze periode activiteiten uitvoeren om geld in te zamelen voor hun doel. Het gaat om een eenmalige vergunning voor het organiseren van een collecte.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door de gemeente Goirle. Binnen acht weken na ontvangst wordt er normaal gesproken een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd of worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Zodra er een beslissing is genomen, kunnen eventuele bezwaren worden ingediend.