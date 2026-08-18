Nog een weekje zomervakantie en dan moeten we heel lang wachten

De zomervakantie zit er voor velen weer bijna op. Nog een weekje voordat de wekker weer vroeg gaat, de broodtrommel gevuld moet worden en de schooltas van zolder moet zijn gehaald. Voor de één is dat een opluchting, voor de ander komt dit moment veel te vroeg. Wie nu al aftelt naar de zomervakantie van volgend jaar, moet wel erg veel geduld hebben: we leggen het uit.

In onze provincie begint de zomervakantie, voor de meesten van ons, volgend jaar op zaterdag 24 juli. Dat is twee weken later dan in 2026. Daarmee begint de schoolvakantie in het zuiden van het land als laatste van alle regio's. De vakantie duurt volgend jaar tot en met zondag 5 september. Wie bepaalt dat?

Het is niet de schooldirecteur die ergens achter een bureau bedenkt: dit jaar doen we het eens lekker laat. De data voor de zomervakantie worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor basisscholen en middelbare scholen zijn de zes weken zomervakantie die het ministerie vaststelt verplicht. Ook de kerst- en meivakantie worden landelijk vastgesteld. Daar zit een stukje Nederlandse planning achter. Ons land is als het over de vakantiespreiding gaat, verdeeld in drie regio's: Noord, Midden en Zuid. Door de vakanties te spreiden, probeert de overheid de drukte op wegen, bij vakantieparken, toeristische bestemmingen en andere voorzieningen te verdelen. Die regio's schuiven ieder jaar door. Zo voorkomt het ministerie dat één regio ieder jaar structureel als eerste of juist als laatste aan de beurt is. Regio's zijn twee jaar achter elkaar eerste of laatste, zodat de overgang tussen de schooljaren niet te groot wordt.