Nu nog even genieten: volgend jaar hebben we als laatste zomervakantie
De zomervakantie zit er voor velen weer bijna op. Nog een weekje voordat de wekker weer vroeg gaat, de broodtrommel gevuld moet worden en de schooltas van zolder moet zijn gehaald. Voor de één is dat een opluchting, voor de ander komt dit moment veel te vroeg. Wie nu al aftelt naar de zomervakantie van volgend jaar, moet wel erg veel geduld hebben: we leggen het uit.
In onze provincie begint de zomervakantie, voor de meesten van ons, volgend jaar op zaterdag 24 juli. Dat is twee weken later dan in 2026. Daarmee begint de schoolvakantie in het zuiden van het land als laatste van alle regio's. De vakantie duurt volgend jaar tot en met zondag 5 september.
Wie bepaalt dat?
Het is niet de schooldirecteur die ergens achter een bureau bedenkt: dit jaar doen we het eens lekker laat. De data voor de zomervakantie worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor basisscholen en middelbare scholen zijn de zes weken zomervakantie die het ministerie vaststelt verplicht. Ook de kerst- en meivakantie worden landelijk vastgesteld.
Daar zit een stukje Nederlandse planning achter. Ons land is als het over de vakantiespreiding gaat, verdeeld in drie regio's: Noord, Midden en Zuid. Door de vakanties te spreiden, probeert de overheid de drukte op wegen, bij vakantieparken, toeristische bestemmingen en andere voorzieningen te verdelen.
Die regio's schuiven ieder jaar door. Zo voorkomt het ministerie dat één regio ieder jaar structureel als eerste of juist als laatste aan de beurt is. Regio's zijn twee jaar achter elkaar eerste of laatste, zodat de overgang tussen de schooljaren niet te groot wordt.
Brabant bevindt zich daarbij vrijwel volledig in regio Zuid. Alleen een paar gemeenten en kernen in het noordwesten van de provincie vallen onder de regio Midden.
Vakantie of niet: de evenementen gaan gewoon door
Voor Brabant betekent de late zomervakantie volgend jaar vooral dat de agenda nét wat anders uitpakt. Verschillende grote evenementen vinden dan plaats voordat de schoolvakantie begint, zoals de Tilburgse kermis bijvoorbeeld. En ook de Nijmeegse Vierdaagse vindt in 2027 plaats in de week voordat de vakantie voor velen van ons begint.
Voor andere evenementen pakt de kalender juist gunstig uit. Zo vallen de Brabantsedag in Heeze en het Corso Zundert wél in de zomervakantie.
Waarom zes weken?
De zomervakantie van zes weken bestaat al heel lang. Vaak wordt verteld dat kinderen vroeger in de zomer vrij kregen om hun ouders te helpen met het werk op het land. Toch zijn historici het er niet helemaal over eens of de landbouw écht de belangrijkste reden voor de zes weken vrij was. Ook de hitte in schoolgebouwen en de behoefte aan rust zouden een rol spelen.
Het precieze getal van zes weken is volgens het ministerie vooral historisch gegroeid. Een langere zomervakantie heeft bovendien nadelen: leerlingen kunnen meer leerstof vergeten en scholen moeten het onderwijsprogramma in minder weken zien te proppen.
Wie het laatst vakantie heeft, lacht het best
Laat vakantie, heeft ook voordelen. Want volgende zomer, in deze week van augustus, hoef je in het grootste deel van onze provincie nog helemaal niet na te denken over het feit dat je de week erna weer naar school of je werk moet.
Sterker nog: als je dan naar de kalender kijkt, moet je waarschijnlijk nog even zoeken naar die eerste schooldag: die is dan pas op 6 september.
Dus voor iedereen die deze week verzucht: duurde de zomervakantie nog maar wat langer, volgend jaar ben je weer aan de beurt.