Dakkapel-aanvraag in Bladel niet in behandeling genomen

De gemeente Bladel heeft een aanvraag voor een dakkapel aan de Maximalaan buiten behandeling gelaten. Het besluit werd genomen op 13 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging om het realiseren van een dakkapel aan Maximalaan 4 in Bladel. Het kenmerk dat de gemeente aan de zaak heeft gegeven is ZBLA2026-001345.

Het besluit om de aanvraag niet in behandeling te nemen kan invloed hebben op de omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel.