Man opgepakt na mislukte overval in Breda: 'Vrouw heeft zich goed verweerd'

De politie heeft maandagochtend een man opgepakt die zondag een overval probeerde te plegen bij een huis in Breda. De overval mislukte, maar de bewoonster bleef volgens de politie geschrokken achter.

De overval gebeurde zondagmiddag bij een huis aan de Amerstraat. De man wist het huis binnen te komen via een open deur. Hij stond vervolgens oog in oog met de bewoonster, een 70-jarige vrouw.

De vrouw heeft zich goed verweerd, zo laten wijkagenten desgevraagd weten. "Hij heeft geprobeerd een ketting van de dame af te pakken. Dat is niet gelukt, waarna hij is gevlucht." De vrouw raakte volgens de agenten 'niet echt gewond', maar was vooral geschrokken.

Bekende van de politie

De politie verspreidde een signalement. Dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners kon de verdachte alsnog worden aangehouden. Het gaat om een 48-jarige man uit Breda. Hij is een bekende van de politie.