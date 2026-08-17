Ouders in Deurne kunnen meedenken over opvoeden

Ouders in Deurne worden uitgenodigd om mee te denken over opvoeden. Op vrijdag 30 oktober organiseert de werkgroep Opvoeden en Opgroeien een bijeenkomst in jongerencentrum Levvel. Hier kunnen ouders hun ervaringen en ideeën delen over wat hen helpt, of wat zij missen bij het opvoeden. De bijeenkomst is van tien uur tot half twaalf.

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De bijeenkomst heeft als doel om activiteiten en ondersteuning beter af te stemmen op wat gezinnen in Deurne nodig hebben. Tijdens de ochtend wordt onder meer besproken waar ouders tegenaan lopen, wat hen helpt in de opvoeding en welke voorzieningen zij missen in de gemeente.

Onder het genot van een kop koffie, thee en zelfgemaakt gebak van leerlingen van het Hub van Doornecollege, kunnen ouders op een laagdrempelige manier meedenken. De opbrengsten van het gesprek worden gebruikt om nieuwe initiatieven en ondersteuning te ontwikkelen.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats in jongerencentrum Levvel aan Haageind 27 in Deurne. Het programma start om tien uur en duurt tot half twaalf. Iedereen die mee wil denken, is welkom.

De werkgroep Opvoeden en Opgroeien is onderdeel van Kei Goed Gezond Gelukkig Deurne. Hierin werken scholen, kinderopvangorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, de GGD en de gemeente samen. Zij willen ouders en gezinnen ondersteunen door kennis te delen en activiteiten te organiseren.

Door ouders actief te betrekken, hoopt de werkgroep beter aan te sluiten bij de behoeften van gezinnen in Deurne. Heb je interesse? Kom dan naar de bijeenkomst op vrijdag 30 oktober.