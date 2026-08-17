Controle hondenbelasting gestart in Den Bosch

In Den Bosch controleren medewerkers deze week op hondenbelasting. Ze bellen aan bij inwoners om te zien of er een hond in huis is en of hier belasting voor wordt betaald.

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De controles worden uitgevoerd door medewerkers van Legitiem B.V. Zij zijn door de gemeente Den Bosch ingehuurd en kunnen zich legitimeren met een officieel bewijs van de gemeente. Wie een hond heeft, is verplicht hondenbelasting te betalen. Omdat niet iedereen zijn hond opgeeft, controleert de gemeente regelmatig.

Als een controleur ontdekt dat je een hond hebt waarvoor geen belasting wordt betaald, krijg je een boete van 108 euro. Deze boete komt bovenop de aanslag hondenbelasting. Inwoners die niet thuis zijn, vinden een brief in hun brievenbus. Ben je wel thuis, dan ontvang je de brief binnen vier weken.

Boete en bezwaar

De brief vermeldt dat je hondenbelasting moet betalen, de boete krijgt en wat je kunt doen als je het niet eens bent met de bevindingen van de controleur. De aanslag met de boete wordt eind december 2026 verstuurd. Bezwaar maken is mogelijk zodra je de aanslag hebt ontvangen.

De controle is deze week gestart en wordt in de hele gemeente uitgevoerd. Inwoners van Den Bosch die meer informatie willen, kunnen op werkdagen contact opnemen met de gemeente.