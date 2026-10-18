Kimberley gaat 8 jaar lang elke dag hardlopen, als eerbetoon aan haar vader

De moeder van Kimberley van der Stelt (33) uit Werkendam overlijdt in 1997 plotseling aan een hartstilstand. Kimberley is dan pas vier en haar vader Ron wordt op dat moment papa en mama tegelijk voor haar. Tot het noodlot jaren later opnieuw toeslaat. Haar vader blijkt darmkanker te hebben, die uitzaait naar zijn longen, lever en hersenen.

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Acht jaar heeft Ron gevochten voor zijn leven. En daarom gaat Kimberley de komende acht jaar iedere dag hardlopen en geld ophalen voor een goed doel tijdens haar Run for Ron. Hoewel Kimberley pas vier jaar oud is als haar moeder Jannie overlijdt, kan ze zich dat moment nog haarscherp herinneren. "Ik heb haar gevonden. Mijn moeder ging naar de wc en kwam maar niet terug. Toen ik ging kijken, lag ze daar. Ik ben onderaan de trap heel hard om mijn vader gaan roepen." Haar vader zoekt meteen hulp en binnen de kortste keren staat de hal voor met artsen, maar zij kunnen niets meer voor de moeder van Kimberley betekenen.

Vader Ron probeerde het leven van zijn kinderen zo leuk mogelijk te maken (foto: privé).

Voor haar vader zit er niets anders op dan het roer om te gooien en vader en moeder tegelijk te worden voor Kimberley en haar broertje Kevin, toen pas een half jaar oud. "Mijn vader deed wat hij kon", blikt Kimberley terug. "Hij leerde flesjes klaarmaken voor mijn broertje en eten maken voor ons door het kijken van kookprogramma's op tv. Hij ging dagjes weg met ons en maakte het thuis gezellig. Hij deed er echt alles aan om ons een zo fijn mogelijke jeugd te geven."

"Mijn grootste angst werd werkelijkheid."

Als Kimberley vijftien is, slaat het noodlot opnieuw toe. De buikpijn van haar vader blijkt na onderzoek in het ziekenhuis darmkanker te zijn. "Mijn grootste angst werd werkelijkheid. Ik was als kind altijd al bang dat er iets met hem zou gebeuren. Iedere avond als ik ging slapen, vroeg ik hem: Jij gaat toch ook niet dood, hè?"

Hoewel de kanker is uitgezaaid naar zijn longen en lever, blijft haar vader positief. "Zijn instelling was niet zeuren, maar doorgaan. Hij probeerde het leven voor ons zo normaal mogelijk te houden." Na ruim anderhalf jaar krijgt vader Ron te horen dat hij is uitbehandeld. "Maar daar ging hij niet mee akkoord. Hij wist dat als hij dood zou gaan, mijn broertje en ik alleen achter zouden blijven. Daarom wilde hij alles op alles zetten voor meer tijd met ons."

"Door over mijn ouders te blijven vertellen, houden we hen levend."

Een kliniek in Duitsland wil Ron nog wel behandelen. Dus rijdt hij vanuit Werkendam op en neer voor chemotherapie. Dat gaat jaren goed, tot er ook uitzaaiingen in zijn hersenen komen. "Tijdens het biljarten zakte hij in elkaar en raakte hij buiten bewustzijn. Daarna wist hij niet meer waar en wie hij was. In het ziekenhuis bleek dat mijn vader een hersentumor had." Als haar vader ook nog een longontsteking oploopt, kan zijn lichaam het niet meer aan en overlijdt hij.

Kimberley met haar vader Ron (foto: privé).

Kimberley is inmiddels zelf moeder en vindt het heel jammer dat haar twee kinderen hun opa en oma nooit hebben leren kennen. "Dat is heel verdrietig. Maar door altijd over mijn ouders te blijven vertellen, houden we hen levend."

"Ik weet als geen ander hoe belangrijk herinneringen zijn."

Als eerbetoon aan haar vader, is Kimberley begonnen aan een grote uitdaging. Ze gaat de komende acht jaar iedere dag een stuk hardlopen. Acht jaar omdat haar vader acht jaar ziek is geweest: "Hij heeft iedere dag gevochten voor zijn leven en had niet de luxe om daar een dag géén zin in te hebben. Dus ga ik iedere dag hardlopen, al heb ik daar een hekel aan." Tijdens de laatste vier dagen van haar challenge wil Kimberley 140 kilometer rennen: van Werkendam, de woonplaats van haar vader, naar de kliniek in Duitsland, waar hij werd behandeld en is gestorven.

Kimberley tijdens haar Run for Ron (foto: privé).