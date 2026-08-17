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Receptie Stadion De Vliert gesloten vanaf 12.00 uur
Vandaag om 11:49
De receptie van Stadion De Vliert in Den Bosch is maandag vanaf twaalf uur gesloten.
Vanwege onvoorziene omstandigheden sluit de receptie van Stadion De Vliert op maandag 17 augustus vanaf twaalf uur 's middags. Telefonisch contact is op deze dag ook niet mogelijk.
Vanaf dinsdag 18 augustus is de receptie weer geopend. Bezoekers kunnen vanaf tien uur 's ochtends terecht voor hulp en vragen.
De sluiting komt onverwacht en kan voor enige overlast zorgen. Het stadion biedt excuses aan voor het ongemak.
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