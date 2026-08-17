José De Kleijnen uit Sint Anthonis krijgt Koninklijke onderscheiding

José De Kleijnen-van Kempen uit Sint Anthonis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Mark Janssen-van Gaal reikte haar zondagavond de onderscheiding uit na afloop van de Zandsevelddag. De Kleijnen kreeg de erkenning voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger.

Gevonden voor jou

José De Kleijnen-van Kempen is al sinds 1984 actief binnen Buurtvereniging Zandseveld. Ze vervulde dertig jaar een bestuursfunctie, waarvan de laatste vijftien jaar als secretaris. In die rol werd ze een onmisbare kracht. Zo speelt ze een belangrijke rol in de organisatie van de jaarlijkse Zandsevelddag, het grootste evenement van de vereniging.

Naast het organiseren van de Zandsevelddag verzorgt José de ledenadministratie, verspreiding van het buurtblad De Zandloper en onderhoudt ze contacten met vrijwilligers en leden. Ook zet ze zich in voor het beweegpark in de wijk. Samen met anderen werkt ze maandenlang aan de voorbereiding van de rommelmarkt en bijbehorende activiteiten.

Ook actief buiten de buurt

Naast haar werk voor Buurtvereniging Zandseveld was José vrijwilliger bij voetbalvereniging Beekse Boys van 1992 tot 2008. Daarnaast ondersteunt ze haar echtgenoot Jan bij zijn vrijwilligerswerk en staat ze klaar voor familieleden die extra zorg nodig hebben.

Vanwege haar jarenlange inzet en betrokkenheid heeft koning Willem-Alexander besloten haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Mark Janssen-van Gaal overhandigde haar zondagavond de onderscheiding tijdens de Zandsevelddag in Sint Anthonis.