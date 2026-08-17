Boxtel legt gratis geveltuinen aan

Boxtel biedt inwoners een gratis geveltuin aan om de buurt groener te maken. De gemeente legt de tuinen dit najaar aan en zorgt voor een gratis plantenpakket. Aanvragen kan tot 1 november.

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De gemeente Boxtel zet zich in voor een groenere leefomgeving en biedt inwoners de mogelijkheid om een geveltuin aan te vragen. Een geveltuin is een smalle strook groen langs de woning, bijvoorbeeld aan de voor-, achter- of zijkant. Hiermee wordt de straat aantrekkelijker en wordt bijgedragen aan biodiversiteit.

De tuinen helpen bij het opvangen van regenwater en zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen. Ook insecten zoals bijen en vlinders profiteren van het extra groen. Het initiatief is bedoeld om bewoners en natuur dichter bij elkaar te brengen.

Gratis plantenpakket

Wie een geveltuin aanvraagt, krijgt niet alleen de aanleg gratis, maar ontvangt ook een pakket met planten. Dit maakt het voor inwoners nog aantrekkelijker om mee te doen. De gemeente zorgt ervoor dat de tuinen dit najaar worden aangelegd.

Inwoners van Boxtel kunnen tot uiterlijk 1 november 2026 een aanvraag indienen. De gemeente hoopt met dit project de leefomgeving te verbeteren en meer groen in de straten te realiseren.