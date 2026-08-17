Laurens Dassen (van Volt) vraagt zijn vriendin in Toscane ten huwelijk

Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen uit Eindhoven stapt in het huwelijksbootje met zijn vriendin. Al elf jaar is het stel samen en nu heeft Dassen zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, in de Toscaanse heuvels. "Nog 1200 kilometer te rijden en de ring brandt in m'n zak", schrijft Dassen in een bericht op LinkedIn.

Eigenlijk wilden de twee niet trouwen, maar toen de vader van Dassen overleed kwam daar verandering in. Op vakantie in Italië besloot hij zijn vriendin te vragen, het wachten was op het perfecte moment: "De laatste vakantiedag reden we naar een kathedraal om op het plein pizza te eten met de kinderen. Dat kwam aardig in de buurt. Tot de pizzeria dicht bleek."

Ze weken uit naar een dorpje verderop. "Geluk ontstaat soms door pech", schrijft Dassen verder. "Prachtige Toscaanse heuvels. Grote Italiaanse families die de zomer vierden, onze kinderen die over het pleintje renden, en wijn die daar nou eenmaal beter smaakt."

"Ik sta elke week in de Tweede Kamer, maar bij het begin van dit verhaal begon toch alles te wiebelen. Ik vertelde Britte hoe lief en slim en mooi ze is, en zei toen: bij zulke woorden hoort natuurlijk een vraag."

"Of ze volgend jaar weer met me op vakantie wilde, dacht ze." Maar hij vroeg of ze met hem wilde trouwen. Zijn geëmotioneerde vriendin was het mooiste wat hij in tijden zag, omschrijft de politicus.