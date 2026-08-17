Slang ontsnapt in Deurne: ‘Ik vind het eng dat hij nog ergens zit’

Ria uit Deurne deed zondag een spannende ontdekking. Ze vond een slang op de drempel van haar voordeur in de straat Korhoender. Haar vriend wist de slang te vangen in een emmer, maar daarna ontsnapte het beest weer.

"Mijn vriend heeft hem met de tang van de barbecue vastgepakt en in een emmer gestopt", vertelt Ria aan Deurne Media Groep . "Om te voorkomen dat hij zou ontsnappen, hebben we er een bord opgelegd. Maar het beestje moest natuurlijk wel kunnen ademen, dus we hadden een kleine spleetje opengelaten”, legt ze uit.

Dat bleek uiteindelijk toch niet zo’n goede beslissing, want toen de ingeschakelde dierenambulance zondagavond laat arriveerde, bleek de slang te zijn ontsnapt. “Dat hadden wij ook niet verwacht. We hadden nog wel een foto die we konden laten zien aan de medewerker van de dierenambulance. Hij vertelde dat de slang in elk geval niet giftig is”, zegt Ria.

Slang gedumpt?

Zondag is ze in de hele straat langs de deuren geweest om de eigenaar van het dier op te sporen. “Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. Het is ook niet duidelijk of het beest is ontsnapt of dat iemand hem bewust heeft losgelaten”, vertelt Ria. “De medewerker van de dierenambulance had het vermoeden dat de slang gedumpt is.”

“Ik vind het maar eng dat hij dus nog ergens zit en ben nu heel voorzichtig als ik buiten iets oppak.” Het gaat waarschijnlijk om een korenslang of een rattenslang. Deze soort is niet giftig, maar kan wel flink bijten. In ons land komen deze slangen niet voor in de natuur.

De Deurnese hoopt dat het dier snel wordt gevangen en weer terug bij zijn baasje komt: “Ik heb het er niet zo op dat de slang dus weer kan opduiken. Omdat het nu regent, denken wij dat hij ergens een droog plekje zoekt. Maar daarna kan het dus goed zijn dat hij weer op pad gaat.”