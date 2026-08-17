'Mama's' nemen nieuwe studenten onder hun vleugels: 'Echt onze kindjes'

Tilburg wordt deze week overspoeld met nieuwe studenten tijdens de TOP Week. Tijdens deze introductieweek maken ze kennis met het studentenleven en alles wat er in de stad te vinden is. Om dat in goede banen te leiden, zijn er de 'papa’s en mama’s' die hun ‘kinderen’ met open armen ontvangen.

In een lange rij wachten de eerstejaarsstudenten maandagochtend netjes tot ze ingedeeld worden bij hun groepje. De een kijkt wat onwennig om zich heen, terwijl de ander zich direct laat zien en horen. In totaal doen er dit jaar ruim 3100 studenten mee aan de introductieweek in Tilburg. Zij worden begeleid door bijna driehonderd papa’s en mama’s. Dit zijn oudere studenten. “We zijn ouders van zestien kindjes”, zegt Sophie van Lon wat vertwijfeld tegen papa Jace Nelis, die bevestigend knikt. Allebei hebben ze er superveel zin in om de nieuwe lichting studenten alles van Tilburg te laten zien. Sophie en Jace regelden gekleurde hazenoren voor hun ‘kinderen’, waarmee ze elkaar de hele week gemakkelijk kunnen vinden. De introductieweek is een belangrijk moment vinden ze. “We missen alleen nog de beschuit met muisjes, maar daarvoor in de plaats hebben we alcohol.” Ook Ondien Volleman en Patrycja Wieczorek hebben accessoires geregeld voor hun groep. “Het zijn echt onze ‘kindjes’. Iedereen krijgt een klein babyflesje om de nek gehangen dat op vaste momenten gevuld dient te worden. “Iedere keer als één bepaald nummer opkomt, moeten ze een babyshotje nemen”, leggen de dames uit.

Hechte vriendschap

Vier jaar geleden zaten de twee bij elkaar in het groepje van de TOP Week. Inmiddels zijn ze hele goede vriendinnen. “Vier jaar later gaan we samen op vakantie, zijn we goede vriendinnen en nu TOP-mama’s samen”, zegt Patrycja. “Dat gaan we de mensen hier ook zeggen. Je maakt vriendschappen voor de rest van je studieleven”, vult Ondien aan. Even later stappen ze met hun groep op de fiets om de stad te verkennen. Voor Sophie en Jace wordt het de eerste keer als mentor, zoals hun functie officieel genoemd wordt. “Het is een ervaring die je een keer moet hebben gedaan. Vorig jaar vonden wij de TOP Week als student heel leuk. Het zou jammer zijn als je het maar één jaar meemaakt”, zegt Sophie. De twee besloten zich daarom samen aan te melden als papa en mama. “We hebben elkaar hier leren kennen, dus dan voeden we ook samen de kinderen op”, vertelt Jace.

Sophie van Lon en Jace Nelis zijn dit jaar voor het eerst 'papa en mama' op de TOP Week in Tilburg (foto: Wilco Zonneveld).