De Tegeltaxi rijdt weer door Sint-Michielsgestel

Op 21 september rijdt de Tegeltaxi door Sint-Michielsgestel om gratis oude tuintegels op te halen. Inwoners die hun tuin willen vergroenen krijgen zo hulp om hun tuin beter bestand te maken tegen hitte en regen.

Gevonden voor jou

Met een groene tuin profiteer je van veel voordelen. Planten en bloemen zorgen voor verkoeling op warme dagen, trekken vogels en insecten aan en helpen regenwater beter op te vangen. Bovendien blijkt het onderhoud vaak mee te vallen, ondanks dat veel mensen denken dat het veel tijd kost.

De Tegeltaxi biedt een praktische oplossing voor inwoners van Sint-Michielsgestel die hun tuin willen vergroenen. Op 21 september worden oude tuintegels gratis opgehaald, zodat je ruimte kunt maken voor planten, gras of andere groene alternatieven.

Groenere leefomgeving

Door tegels te vervangen, maak je je tuin beter bestand tegen de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals hitte en hevige regenbuien. Daarnaast draag je bij aan een groenere en prettigere leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen, een landelijke campagne om tuinen en openbare ruimtes te vergroenen. Inwoners kunnen zich aanmelden om mee te doen en hun tegels gratis te laten ophalen. Vergeet niet om vóór 13 september in te schrijven.