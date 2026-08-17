Gratis geveltuin aanvragen in Sint-Michielsgestel

Bewoners van Sint-Michielsgestel kunnen tot 1 november een gratis geveltuin aanvragen. De gemeente legt de groene strook langs woningen dit najaar kosteloos aan en verstrekt een plantenpakket.

Gevonden voor jou

De gemeente Sint-Michielsgestel biedt inwoners de kans om hun buurt groener te maken door een gratis geveltuin aan te vragen. Een geveltuin is een smalle strook groen langs de voor-, achter- of zijkant van een woning. Deze tuinen dragen bij aan een betere leefomgeving en zorgen voor meer biodiversiteit.

Meer groen in de straat heeft verschillende voordelen. Het helpt om regenwater op te vangen, biedt verkoeling tijdens warme zomers en maakt de buurt aantrekkelijker. Ook nuttige insecten zoals bijen en vlinders profiteren van de extra beplanting.

Dit najaar aangelegd

Wie uiterlijk 1 november een aanvraag doet, krijgt dit najaar een geveltuin aangelegd. Daarbij ontvang je ook een gratis plantenpakket om de tuin verder aan te kleden. De actie is bedoeld om inwoners te stimuleren meer groen rondom hun woning toe te voegen.

De gemeente benadrukt dat een geveltuin niet alleen goed is voor de natuur, maar ook voor de bewoners zelf. Het draagt bij aan een prettige leefomgeving en biedt een eenvoudige manier om de eigen straat te verbeteren.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de gemeentelijke website.