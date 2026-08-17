Kapotte bovenleiding zorgt voor problemen voor treinreizigers rond Breda

Treinreizigers rond Breda moeten maandagmiddag rekening houden met vertragingen en uitval. Door een kapotte bovenleiding rijden er minder treinen tussen Breda en Tilburg en Breda en Rotterdam.

Tussen Breda en Tilburg rijden minder intercity's. Tussen Rotterdam en Breda zijn er problemen met de hogesnelheidslijn. NS verwacht dat de problemen tot ongeveer half vijf gaan duren.

Voor reizigers tussen Utrecht en Den Bosch komt de storing extra onhandig uit. Op dat traject staan deze week al werkzaamheden op de planning. Reizigers op dit traject wordt daarom aangeraden via Rotterdam en Breda te reizen, maar dat is nu dus niet mogelijk.

Het advies is om je reis kort van tevoren te plannen. Dit kan via de reisplanner van NS of via 9292.