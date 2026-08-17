Willy en René: 'PSV sterker door vertrek van Joey Veerman'

PSV zal het voortaan zonder Joey Veerman moeten doen. Maar de vraag is hoe erg dat is voor de Eindhovenaren. Geen probleem, zo denken de Helmondse PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof. PSV krijgt naar verluidt 22 miljoen euro van Borussia Dortmund en bovendien denken de broers dat PSV zónder Veerman misschien wel sterker gaat zijn dan mét.

"Misschien is het wel goed dat Joey weg is", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Ik denk dat Bosz op weg is naar een ander systeem, niet meer geënt op Joey Veerman. Een systeem dat PSV beter maakt." Geen misverstand, zo benadrukken de broers, Joey Veerman heeft het geweldig gedaan bij PSV. "Hij gaf bij de eerste goal zaterdag een wereldpass", zegt René. "Dat is Joey ten voeten uit. En ik gun hem die transfer van harte." Maar net als Willy denkt hij dat Bosz nog dominanter wil spelen en hoger druk wil zetten: "En dat kun je misschien beter met andere spelers doen. En de passes kunnen dan van Sano komen."

Wat de gebroeders betreft haalt PSV ook geen vervanger voor Veerman. "We hebben middenvelders zat en ze kunnen niet allemaal spelen", zegt Willy. "Ik heb nog wel twijfels over de spitspositie. Pepi maakte wel een goal, maar hij mist nog veel te veel kansen. Hij is nog maar net begonnen maar dat geldt voor iedereen. En we kunnen moeilijk wachten tot Kerstmis voor hij warm is gedraaid. Maar dat wil niet zeggen dat we er gelijk een spits bij moeten kopen."

"Liever een Nederlander als bondscoach dan Xavi."

In de verdediging moet er volgens René nog wél wat gebeuren. "Zaterdag viel die goal van Excelsior ook weer uit het niets", moppert hij. "Dan denk ik op mijn beurt: daar hebben we nog wel een probleem." De broers verwachten dat met de mogelijke komst van Geertruida dat probleem wel is opgelost. "We hebben nu 22 miljoen", zegt Willy. "Het kan wel zo zijn dat hij liever verhuurd wil worden, maar met dat geld moet je het gewoon rondmaken. Ik denk dat het de komende dagen ook gebeurt." Wat afgelopen week eindelijk rondkwam, was de benoeming van de nieuwe bondscoach: Xavi. "We moeten hem natuurlijk het voordeel van de twijfel geven maar ik ben nog niet erg enthousiast", geeft Willy aan. "Ik had veel liever een Nederlander in zijn plaats gezien en het zegt misschien wel iets over de staat van ons voetbal dat we die niet konden vinden." Ook René had veel liever een Nederlander gehad als opvolger van Ronald Koeman. "Bosz had het moeten worden. En Xavi was een grote speler, maar dat wil nog niet zeggen dat hij een grote trainer is. Maar hij verdient het voordeel van de twijfel."

"The Cats moesten vooraan zitten."

Zelf had René als international twee keer met een buitenlandse bondscoach te maken: Ernst Happel en daarvoor al Frantisek Fadrhonc. "Dat was een hele aardige man maar niet geschikt als bondscoach", vindt René. "Hij was altijd heel gepassioneerd en hij spuugde als hij praatte. Ik heb een keer met hem meegemaakt dat we in Oostenrijk zaten en de mannen van The Cats zaten in hetzelfde hotel. Zij wilden graag bij onze wedstrijdbespreking zijn. Dat mocht van ons maar dan moesten ze wel vooraan gaan zitten. Nou dat hebben ze geweten, hahaha."