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Auto raakt van de weg in Raamsdonk, bestuurder zit bekneld

Vandaag om 14:28 • Aangepast vandaag om 14:48
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Een automobilist is maandagmiddag bekneld geraakt nadat hij met zijn auto van de weg raakte in Raamdonk. Dat gebeurde op de Aanwassenweg. De auto belandde zwaarbeschadigd op de zijkant in een weiland langs de weg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer heeft de deur van de auto eruit geknipt, waarna de man kon worden bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. 

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

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