Auto raakt van de weg in Raamsdonk, bestuurder zit bekneld

Een automobilist is maandagmiddag bekneld geraakt nadat hij met zijn auto van de weg raakte in Raamdonk. Dat gebeurde op de Aanwassenweg. De auto belandde zwaarbeschadigd op de zijkant in een weiland langs de weg.

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De brandweer heeft de deur van de auto eruit geknipt, waarna de man kon worden bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.