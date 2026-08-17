Webinar over ouderschap in Nuenen

Op woensdag 2 september wordt een gratis webinar gehouden over stress en plezier in het ouderschap. Het online evenement duurt een uur en biedt praktische tips voor meer rust in het gezinsleven.

Gevonden voor jou

Ouders die behoefte hebben aan meer balans in het dagelijkse gezinsleven kunnen deelnemen aan een gratis webinar. Het online evenement, getiteld ‘Minder stress, meer plezier in het ouderschap’, vindt plaats op woensdag 2 september van half acht tot half negen ’s avonds.

Tijdens het webinar worden praktische tips gedeeld die kunnen helpen om stress te verminderen en meer plezier te vinden in de dagelijkse gang van zaken. Het doel is om ouders te ondersteunen bij een rustiger en leuker gezinsleven.

Vooraf aanmelden nodig

Deelname aan het webinar is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Het evenement wordt georganiseerd via Zoom, een platform voor online bijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de organisator.

Het webinar is toegankelijk voor alle ouders die op zoek zijn naar praktische handvatten om het gezinsleven gemakkelijker en aangenamer te maken. Het duurt in totaal één uur.