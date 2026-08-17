Steenbergen start pilot met dagbesteding zonder indicatie

In Dinteloord kunnen inwoners vanaf vandaag deelnemen aan dagbesteding bij Bee at Home zonder dat daarvoor een Wmo-indicatie nodig is. De gemeente Steenbergen ondersteunt deze pilot, die 3,5 jaar duurt. Hiermee willen ze onderzoeken hoe inwoners sneller en makkelijker ondersteuning kunnen krijgen.

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De pilot bij Bee at Home maakt het mogelijk voor inwoners van Dinteloord om zonder indicatie deel te nemen aan dagbesteding. Tot nu toe was hiervoor een Wmo-indicatie vereist, maar dat is nu niet meer nodig. De activiteiten zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan structuur, ontmoeting of een zinvolle daginvulling.

Tijdens de pilot kunnen deelnemers op dinsdag of donderdag tussen twaalf uur en half vier ’s middags terecht bij Bee at Home. Ze krijgen een warme maaltijd, koffie of thee en doen mee aan groepsactiviteiten. De kosten hiervan worden gedekt door subsidie vanuit de gemeente Steenbergen.

Vernieuwende aanpak

Met deze nieuwe aanpak willen de gemeente Steenbergen en Bee at Home onderzoeken hoe dagbesteding zonder indicatie in de praktijk werkt. Het doel is om ondersteuning laagdrempeliger te maken en mensen eerder te helpen, zodat zwaardere zorg mogelijk voorkomen kan worden. Het initiatief richt zich op een brede groep inwoners die baat heeft bij een zinvolle daginvulling.

Bee at Home is al jarenlang een vertrouwde plek voor dagbesteding in Dinteloord. Nu kunnen alle inwoners van de gemeente Steenbergen, ongeacht hun indicatie, gebruik maken van deze voorziening. Hiermee hopen de gemeente en Bee at Home een verschil te maken voor mensen die anders geen toegang hadden tot dergelijke ondersteuning.

Hoe werkt deelname?

De nieuwe dagbesteding is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Bee at Home voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of de dagbesteding aansluit bij hun behoeften. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Bee at Home.