Oirschot beschermt vogels in hagen

Servicebedrijf Oirschot onderhoudt hagen in de gemeente met oog voor natuur. Door nesten te sparen, geven zij ruimte aan nieuw leven.

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In Oirschot wordt zorgvuldig omgegaan met het onderhoud van hagen. Het groenbedrijf van de gemeente zorgt ervoor dat deze erfafscheidingen niet zomaar drastisch worden teruggesnoeid. Bij iedere snoeibeurt wordt eerst een Laatste Minuut Risico Analyse uitgevoerd om nesten van vogels op te sporen. Als er nesten worden gevonden, blijft dat deel van de haag onaangeroerd.

Voor vogels zijn hagen een veilige plek om hun jongen groot te brengen. Tussen de takken vinden ze beschutting tegen wind, regen en roofdieren. Dit maakt een haag meer dan alleen een groene afscheiding: het is een kleine wereld vol leven. Daarom kiest het onderhoudsteam ervoor om de natuurlijke vorm van de haag zoveel mogelijk te behouden.

Nesten krijgen voorrang

De aanpak van Servicebedrijf Oirschot kan ervoor zorgen dat een haag soms minder strak oogt. Dit is geen fout, maar een bewuste keuze om de natuur de ruimte te geven. De levende muur blijft zo gezond en sterk, terwijl de dieren die erin wonen worden beschermd.

Door deze aanpak ontstaat er een rijkere en gezondere leefomgeving. De gemeente wil hiermee bijdragen aan meer begrip voor de natuur. Achter elke haag die mag groeien, ontwikkelt zich nieuw leven, wat uiteindelijk ook de bewoners van Oirschot ten goede komt.