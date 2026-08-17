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Vermiste Joey (34) al snel weer terecht, in goede gezondheid gevonden

Vandaag om 14:55 • Aangepast vandaag om 16:02
Archieffoto: politie.
Archieffoto: politie.

De 34-jarige Joey uit Udenhout is weer terecht. Volgens de politie is de man, die sinds zondag vermist werd, maandagmiddag in goede gezondheid gevonden. 
 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omdat Joey een verstandelijke beperking heeft en niet kan praten, maakten zijn familie en de politie zich ernstig zorgen over hoe het met hem ging.

Na een oproep van de politie, werd de man al snel gevonden. Het gaat volgens de politie goed met hem. 

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