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Grote afgebroken tak weggehaald door brandweer, zorgde voor gevaar

Vandaag om 15:08 • Aangepast vandaag om 15:53

Een grote, afgebroken tak van een boom in de Bouvignelaan in Breda is maandag uit voorzorg weggehaald. De tak was doormidden gescheurd en hing boven de weg. Omdat de situatie gevaar kon opleveren voor het verkeer, werd besloten de tak weg te verwijderen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Met behulp van de hoogwerker van de brandweer kon een boomspecialist van de gemeente Breda veilig omhoog. Vanuit de hoogwerker zaagde hij de grote tak in verschillende stukken, waarna deze voorzichtig naar beneden konden worden gebracht.

Na het verwijderen van de tak controleerde de boomspecialist de rest van de boom om er zeker van te zijn dat de situatie veilig was. Tijdens de werkzaamheden was de Bouvignelaan tijdelijk afgesloten. Daardoor ontstond korte tijd een file. 

  • Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
    Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
  • Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
  • Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

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