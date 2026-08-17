Workshop tegen voedselverspilling in Werkendam

In Werkendam wordt op maandag 7 september een workshop georganiseerd om voedselverspilling tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst in Dorpshuis Vlechtwerk leer je hoe je groenten kunt bewaren en verwerken tot kimchi of gepekelde producten. De workshop start om half zes en duurt anderhalf uur.

Gevonden voor jou

De gemeente Altena zet zich in tegen voedselverspilling en organiseert van 7 tot en met 11 september de ‘Week tegen Voedselverspilling’. Een van de activiteiten is de workshop in Werkendam, waarbij Jesper van ‘De Fermerij’ deelnemers leert hoe ze groenten kunnen hergebruiken en langer bewaren. Dit gebeurt door het maken van kimchi, een traditioneel Koreaans gerecht, of door het inmaken van producten in weckpotten.

De workshop vindt plaats in Dorpshuis Vlechtwerk in Werkendam en begint om half zes ’s avonds. Na afloop, rond zeven uur, neemt chef-kok Marjoleine het stokje over. Zij bereidt met de ingemaakte producten smakelijke hapjes en deelt haar tips en technieken voor het bereiden van creatieve gerechten.

Activiteiten in de gemeente

Naast de workshop in Werkendam zijn er in Altena nog meer activiteiten rondom voedselverspilling. Zo kun je kook- en receptenboeken bekijken in de bibliotheken van Woudrichem en Wijk en Aalburg. Op de weekmarkt in Woudrichem is een speciale kraam ingericht met tips en inspiratie om slim en betaalbaar met eten om te gaan.

Met deze initiatieven wil de gemeente bewustwording creëren over voedselverspilling en laten zien hoe je restjes kunt omtoveren tot smakelijke gerechten. Het doel is om inwoners te helpen op een duurzame en kostenbesparende manier met voedsel om te gaan.

Praktische informatie

De workshop in Werkendam heeft een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website van de bibliotheek Altena.