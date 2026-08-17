Uitsupporters stap voor stap terug bij derby’s TOP Oss en FC Den Bosch

Uitsupporters zijn na drie jaar weer welkom bij de derby’s tussen TOP Oss en FC Den Bosch. De clubs en betrokken partijen hebben een plan opgesteld om dit stapsgewijs mogelijk te maken. Het begint met maximaal 100 uitsupporters per wedstrijd. Als alles goed verloopt, wordt dit aantal in de toekomst uitgebreid.

Na drie seizoenen zonder uitsupporters willen TOP Oss en FC Den Bosch de derby’s weer compleet maken. De wedstrijden werden jarenlang overschaduwd door ernstige incidenten, waardoor supporters van de tegenpartij niet meer welkom waren. Nu komt daar verandering in.

Dit seizoen geldt als eerste testfase. Bij beide derby’s mogen maximaal honderd uitsupporters aanwezig zijn. Deze fans moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Zo mogen ze alleen kaarten kopen als ze een seizoenkaart en een uitreispas hebben. Daarnaast is het verplicht om te reizen met een buscombi en krijgen de supporters persoonsgebonden tickets. Alcohol is in het uitvak niet toegestaan.

Veiligheid staat voorop

Het plan is bedoeld om de veiligheid te garanderen en tegelijkertijd de sfeer terug te brengen. De betrokken partijen, waaronder de gemeenten Oss en Den Bosch, de politie en het Openbaar Ministerie, hebben duidelijke afspraken gemaakt. Iedere stap wordt zorgvuldig geëvalueerd voordat er verdere uitbreiding komt.

De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de clubs en autoriteiten, maar ook bij de supporters. Bij grootschalige incidenten of wanordelijkheden kan de terugkeer van uitsupporters voor vijf seizoenen worden teruggedraaid. Dat risico is een duidelijke waarschuwing aan iedereen die betrokken is.

Samen terug naar normale derby’s

Het uiteindelijke doel is om weer derby’s te organiseren waarin supporters van beide clubs gewoon aanwezig kunnen zijn. Zowel TOP Oss als FC Den Bosch benadrukken dat voetbal mooier is met volle tribunes en gezonde rivaliteit. Alle partijen hebben er vertrouwen in dat de meerderheid van de supporters dit begrijpt en zich zal gedragen.