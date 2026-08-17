Onderhoud houten bruggen in Kasteeltuin Deurne

Van 1 tot en met 14 september worden vier houten bruggen in de Kasteeltuin in Deurne gerenoveerd. De bruggen zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten, maar het park blijft toegankelijk.

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Om de bruggen weer veilig en duurzaam te maken, worden versleten houten onderdelen vervangen. Vooral de dekplanken en sommige leuningen krijgen nieuw hout. Daarnaast krijgen de bruggen een nieuwe slijtlaag, zodat ze de komende jaren weer goed te gebruiken zijn.

Vanwege het werk zijn de bruggen helemaal afgesloten. Bezoekers kunnen het park wel bereiken via de toegangsweg aan het Haageind. Ook de tennisbaan blijft via deze route toegankelijk.

Veilige toegang blijft mogelijk

De renovatie is bedoeld om de bruggen toekomstbestendig te maken. Door de nieuwe onderdelen en slijtlagen kunnen bezoekers straks weer veilig gebruik maken van de bruggen. Het onderhoud duurt tot maandag 14 september.

De Kasteeltuin in Deurne blijft gedurende deze periode open voor publiek, ondanks de afsluiting van de bruggen. De toegang via Haageind zorgt ervoor dat het park en de tennisbaan bereikbaar blijven.