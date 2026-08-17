Calvin Twigt tekent vierjarig contract bij Willem II

Calvin Twigt (23) maakt definitief de overstap naar Willem II. De middenvelder, die afgelopen seizoen al op huurbasis in Tilburg speelde, tekent een contract voor vier jaar. Hij had een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie en keert nu definitief terug naar de Tricolores.

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Willem II heeft een akkoord bereikt met Go Ahead Eagles over de overgang van Calvin Twigt. De middenvelder speelde vorig seizoen al zeventien wedstrijden voor de Tilburgse club en hielp mee aan de promotie naar de VriendenLoterij Eredivisie. Zijn prestaties hebben de club overtuigd om hem nu definitief aan te trekken.

Twigt doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en speelde daar 84 officiële wedstrijden. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar Go Ahead Eagles. Bij die club speelde hij zowel in de VriendenLoterij Eredivisie als in de UEFA Europa League. Na zijn verhuurperiode bij Willem II keert hij nu terug naar Tilburg.

Vierjarig contract

De 23-jarige speler heeft een contract getekend voor vier jaar. Volgens Willem II past Twigt goed bij de club en beschikt hij over de juiste kwaliteiten voor een middenvelder. Technisch directeur Freek Heerkens is ervan overtuigd dat Twigt belangrijk zal zijn voor het team, zowel nu als in de komende jaren.

De middenvelder zelf is blij met zijn terugkeer naar Tilburg. Hij gaf aan dat hij zich vanaf het eerste moment thuis heeft gevoeld bij Willem II. Twigt kijkt ernaar uit om weer wekelijks voor de club te spelen en samen met de supporters te strijden voor handhaving in de Eredivisie.

Promotie naar Eredivisie

Twigt had een groot aandeel in de succesvolle promotie van Willem II naar de Eredivisie. Zijn prestaties in de tweede seizoenshelft hebben laten zien dat hij een belangrijke schakel is in het team. Met zijn definitieve komst hoopt de club die lijn door te trekken en zich komend seizoen te handhaven.