Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre: Dementie en verkeer

Het Alzheimer Café in Dommelen behandelt op 25 augustus de invloed van dementie op verkeersdeelname. Experts bespreken hoe je deze problemen kunt herkennen en ermee om kunt gaan.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 25 augustus staat het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre in het teken van dementie en verkeer. Bij dementie kunnen vaardigheden zoals overzicht houden en reageren op andere weggebruikers achteruitgaan, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Hoe je dit herkent en ermee omgaat, wordt besproken door experts.

Internist ouderengeneeskunde Stefan Geijselaers en rijschoolhouder Rudy van Esch geven die avond uitleg en praktische tips. Zij behandelen onder meer hoe je merkt dat iemand minder rijvaardig wordt en wat je kunt doen om verkeersveiligheid te waarborgen.

Waar en wanneer?

Het programma vindt plaats in café zaal De Dommelstroom aan de Bergstraat 32 in Dommelen. De zaal is open vanaf zeven uur ’s avonds en het programma start om half acht. Rond negen uur is het afgelopen. Toegang is gratis.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie, of dit nu privé of professioneel is. Bezoekers krijgen de kans om vragen te stellen en ervaringen te delen met anderen.

Meer informatie over dementie en het Alzheimer Café is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.