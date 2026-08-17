Salderingsregeling voor zonnepanelen stopt in 2027

De salderingsregeling voor zonnepanelen stopt vanaf 1 januari 2027. Dit betekent dat stroom die je teruglevert aan het net niet langer kan worden weggestreept tegen afgenomen stroom. Wel kun je een vergoeding krijgen van je energieleverancier, maar die zal waarschijnlijk lager zijn dan de stroomprijs.

Gevonden voor jou

Vanaf 2027 verandert de manier waarop zonnepanelen financieel voordelig zijn. De huidige salderingsregeling verdwijnt, waardoor teruggeleverde stroom niet meer kan worden verrekend met afgenomen stroom. Energieleveranciers bieden wel een vergoeding, maar die valt doorgaans lager uit dan de prijs die je betaalt voor stroom.

Hoewel de salderingsregeling verdwijnt, blijven zonnepanelen een interessante investering. Je bespaart nog steeds op de stroom die je direct verbruikt. Het wordt wel belangrijker om zoveel mogelijk van je eigen opgewekte zonnestroom zelf te gebruiken.

Thuisbatterij als alternatief

Een thuisbatterij kan helpen om zonne-energie op te slaan voor later gebruik. Of dit voor jou een rendabele keuze is, hangt af van je woning, stroomverbruik en hoe je jouw zonnepanelen inzet. Het is een optie om je onafhankelijkheid van het energienet te vergroten.

In Waalre wordt op woensdag 16 september een Energiecafé georganiseerd. Hier geven energiegidsen van Vereniging Duurzaam Waalre uitleg over thuisbatterijen en andere manieren om slim met zonne-energie om te gaan.

Meer informatie over thuisbatterijen en het Energiecafé vind je via het formulier op de pagina Energiecafé op de website van Waalre.