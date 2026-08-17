Studenten wereldwijd naar Eindhoven voor topcursus semicon

Volgende week begint in Eindhoven de jaarlijkse Semicon Summer School. Tachtig geselecteerde studenten uit zestien landen leren over de nieuwste halfgeleidertechnologie. De cursus wordt georganiseerd door de TU Eindhoven, samen met onder meer ASML en NXP. Het programma biedt een unieke kans voor talentvolle studenten.

Gevonden voor jou

De Eindhoven Semicon Summer School (ESSS) richt zich op bachelor- en masterstudenten uit zestien landen. Zij krijgen een week lang een uitgebreide inkijk in de wereld van halfgeleidertechnologie. Het programma omvat lezingen van topexperts, praktijkprojecten en bedrijfsbezoeken.

De deelnemers bezoeken onder meer de Technische Universiteit Eindhoven, ASML in Veldhoven, NXP in Nijmegen en de High Tech Campus Eindhoven. Tijdens teamprojecten werken ze aan oplossingen voor actuele uitdagingen in de sector, die aan het einde van de week worden gepresenteerd aan een jury.

Internationale gemeenschap

Met de ESSS wil de TU Eindhoven bijdragen aan een groeiende internationale semicon-gemeenschap. Studenten ontmoeten elkaar, academici en professionals uit de industrie. De cursus helpt niet alleen hun kennis, maar ook hun netwerk te vergroten. Het programma speelt bovendien in op de doelen van de European Chips Act en het Nederlandse talentplan ‘Beethoven’.

De cursus is gratis, waardoor deelname voor veel studenten mogelijk is. Zij betalen alleen de reis- en verblijfkosten. Nederlandse deelnemers krijgen extra studiepunten voor succesvolle afronding, die meetellen voor hun opleiding.

Toekomst in Brainport

Volgens de TU Eindhoven is het evenement een kans om jonge talenten naar de Brainportregio te trekken. De regio staat bekend om zijn sterke positie in de semicon- en fotonica-industrie. De organisatie hoopt dat deelnemers zo enthousiast worden dat ze hier komen studeren en werken.

De ESSS wordt georganiseerd door het Casimir Institute van de TU Eindhoven, samen met partners als ASML, NXP en andere bedrijven en instellingen uit de sector.