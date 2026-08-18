Brandweer ingeschakeld voor kat Fendi in Oss, maar baasje redt hem zelf

Het was maandag een spannende dag voor kat Fendi en zijn baasjes uit Oss. De kater had het op nog onduidelijke wijze voor elkaar gekregen om naar een klein klapraampje op zolder te springen en zo het dak op te gaan.

Fendi's baasjes wisten niet hoe ze hun viervoeter van het dak moesten krijgen en schakelden de brandweer in. Die kwam met een hoogwerker naar het huis aan de Maria van Bourgondiëstraat. Maar zodra de brandweerlieden met de korf in de buurt van het dak kwamen, vluchtte Fendi over het pannendak naar de dakgoot aan de andere kant van het huis.

Een brandweerman legde een laken uit over het dak in de hoop dat Fendi daarop zou klimmen, maar zelfs met behulp van water uit een tuinslang klom het dier niet op het laken.

Aan één poot

Uiteindelijk wist de eigenaresse vanuit een raam op de eerste verdieping een achterpoot van de kat te pakken te krijgen en Fendi zo naar binnen te trekken. "Oh mijn god", zuchtte ze opgelucht nadat ze de kat had binnengehaald. "Alle ramen maar dichthouden voortaan."