Groenplan zorgt voor nieuw hart in Reusel

De Markt in Reusel krijgt een groene metamorfose. Dit najaar start de definitieve beplanting, die in 2027 helemaal klaar moet zijn. Het plan sluit aan op het Kerkplein en een toekomstig park, met veel aandacht voor biodiversiteit.

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Het beplantingsplan voor de Markt in Reusel is eind vorig jaar afgerond. Tijdens een bijeenkomst werd het ontwerp toegelicht aan inwoners. Afgelopen zomer werden tijdelijke bloemen ingezaaid, omdat de plantvakken nog niet definitief beplant konden worden. Dit zorgde alvast voor een groene en kleurrijke uitstraling.

Eén geheel met veel aandacht voor groen

Het nieuwe groenplan zorgt voor meer eenheid in het centrum van Reusel. Het sluit aan op het Kerkplein en het toekomstige park achter de Ark. Ook is er gedacht aan biodiversiteit, een speerpunt van de gemeente. Bij de inrichting worden waardevolle bomen aan de noordkant van de Markt behouden, terwijl er ruim twintig nieuwe bomen van verschillende soorten bijkomen.

Verder komen er plantvakken met vaste planten, vrijstaande sierheesters en een verhoogde plantenborder die vergelijkbaar is met die op het Kerkplein. Deze border heeft een rand waarop je kunt zitten en genieten van het plein. De laatste aanplant start volgens planning komende herfst.

De werkzaamheden aan de Markt moeten uiterlijk in het voorjaar van 2027 afgerond zijn. Het centrum van Reusel krijgt zo een nieuw hart met veel groen en een duurzame uitstraling.