Dierenarts met verdovingsgeweer zorgt voor flinke politie-inzet in Helmond

De politie is maandagmiddag met meerdere eenheden uitgerukt na een melding over een man die in stadspark de Warande in Helmond rondliep met een lang wapen. Het bleek te gaan om een dierenarts met een verdovingsgeweer.

Agenten trokken kogelwerende vesten aan, wat een standaard protocol is bij dit soort meldingen. Al snel bleek het loos alarm. De dierenarts was bezig met een van de dieren in het park.

Een aantal kinderen zag de vele politieauto's en agenten aankomen. Volgens de politie waren ze daarvan geschrokken. Om hen gerust te stellen lieten agenten de kinderen hun kogelwerende vesten dragen, en mochten ze daarmee op de foto. "Dit deed hen zichtbaar goed", zegt de politie Helmond op sociale media.