Boetes Merwedebrug, aanzoek en oplichters 'Interpol': Dit gebeurde vandaag

Influencer danst in incontinentieluier, politie en Rijkswaterstaat delen boetes uit bij fysieke controles op de Merwedebrug en inwoners van Deurne gebeld door 'Interpol'. Dit is het nieuws dat je maandag gelezen moet hebben.

Hij danst in een incontinentieluier op social media en heeft er 200.000 Instagram-volgers aan overgehouden. Broeder Joep uit Helmond werkt bij Vitalis in Eindhoven en laat op zijn kanalen het 'ruwe' leven zien in de ouderenzorg. Hij zou fulltime influencer kunnen worden, maar kiest bewust voor zijn werk met ouderen met dementie. "Dan ben ik gewoon Joep, een influencer. En niet meer broeder Joep." Lees hier zijn verhaal:

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Voor het eerst voeren politie en Rijkswaterstaat sinds maandagochtend fysieke controles uit om het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug te handhaven. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden, maar toch negeren honderden chauffeurs het verbod. Chauffeurs van buiten de EU moeten de boete van 500 euro direct pinnen. Check het hier:

Meerdere inwoners van Deurne zijn afgelopen week gebeld door oplichters die zich voordoen als medewerkers van Interpol. Slachtoffers krijgen een Engelstalige tekst te horen dat ze verdachte zijn in een onderzoek, waarna ze onder druk worden gezet om persoonsgegevens te delen. De oplichters vragen ook software zoals AnyDesk of TeamViewer te installeren, waarmee ze op afstand toegang krijgen tot telefoon of computer om geld weg te sluizen. De politie benadrukt dat Interpol nooit op deze manier belt en adviseert direct de verbinding te verbreken. Lees hier het hele verhaal:

Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen uit Eindhoven heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd tijdens hun vakantie in de Toscaanse heuvels. Eigenlijk wilden de twee niet trouwen, maar na het overlijden van Dassens vader kwam daar verandering in. Het perfecte moment kwam toen hun eerste plan voor een aanzoek bij een pizzeria niet doorging en ze uitweken naar een dorpje verderop. "Ik vertelde Britte hoe lief en slim en mooi ze is", schrijft Dassen op LinkedIn over zijn aanzoek. Hier lees je meer: