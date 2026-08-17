Informatieavond over evenementenbeleid in Deurne

Op woensdag 2 september organiseert de gemeente Deurne een informatieavond over het nieuwe evenementenbeleid. De bijeenkomst start om zeven uur ’s avonds in het Huis voor de Samenleving aan de Markt 1. De avond is bedoeld voor organisatoren van evenementen, omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst wordt het nieuwe beleid toegelicht en is er ruimte voor vragen.

Gevonden voor jou

In juli heeft de gemeente Deurne nieuw beleid voor evenementen vastgesteld. Dit beleid moet zorgen voor meer duidelijkheid en ondersteuning bij het organiseren van evenementen. Zo wordt er onder andere gewerkt met een vaste vergunningverlener en krijgen organisatoren hulp bij het opstellen van veiligheidsplannen.

Een ander belangrijk punt tijdens de avond is de evenementenkalender voor 2027. Organisatoren van vergunningsplichtige evenementen kunnen hun plannen tussen 1 en 14 september aanmelden. Eind november stelt de gemeente de kalender vast, die vanaf december 2026 online beschikbaar zal zijn.

Praktische informatie

De informatieavond vindt plaats op woensdag 2 september om 19.00 uur. De locatie is het Huis voor de Samenleving aan de Markt 1 in Deurne. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met donderdag 28 augustus aanmelden via e-mail bij de gemeente.

De bijeenkomst richt zich op iedereen die betrokken is bij evenementen, zoals organisatoren en omwonenden van locaties waar evenementen plaatsvinden. Tijdens de avond is er ook ruimte voor vragen over het beleid en de ondersteuning die de gemeente biedt.