Open dag in Deurne: 100 jaar geschiedenis en meer

Op zaterdag 19 september viert Deurne 100 jaar gemeente met een open dag. Bezoekers ontdekken verhalen uit het verleden, zien hoe de gemeente werkt en kunnen deelnemen aan verrassende activiteiten.

Gevonden voor jou

De gemeente Deurne organiseert op zaterdag 19 september een open dag om haar honderdjarig bestaan te vieren. Tijdens deze dag krijgen bezoekers een unieke kans om terug te kijken op een eeuw geschiedenis van de gemeente. Foto’s, verhalen en ontmoetingen brengen het verleden tot leven.

Naast de historische insteek biedt de dag een kijkje achter de schermen van het gemeentehuis. Bezoekers kunnen kennismaken met de gemeenteraad en het college, en leren hoe het werk van de gemeente in de praktijk gaat. Voor kinderen en jongeren is er een speciaal programma, waaronder een spannende escape room georganiseerd door de kindergemeenteraad.

Activiteiten voor jong en oud

Verspreid door het gebouw zijn diverse activiteiten te vinden. Zo is er een duurzame modeshow, genaamd FREE-FASHION, en zijn er interactieve presentaties over het werk en de geschiedenis van de gemeente. De open dag is geschikt voor alle leeftijden en biedt voor ieder wat wils.

De vorige open dag in 2024 trok ruim 1.500 bezoekers en ook dit jaar verwacht de gemeente veel belangstelling. Of je nu geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Deurne, benieuwd bent naar het werk van de gemeente, of gewoon een gezellige middag wilt beleven: de open dag belooft een breed programma.

De open dag vindt plaats op zaterdag 19 september in het gemeentehuis van Deurne.