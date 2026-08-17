Nieuwe studenten starten introductieweek Tilburg University

De introductieweek voor nieuwe studenten van Tilburg University is maandag begonnen. Ongeveer 3.100 deelnemers kwamen naar het Sportcentrum voor de registratie. Tijdens de TOP Week maken de eerstejaars kennis met hun studie, de stad en elkaar. De week biedt een mix van feesten, sport en ontspanning.

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De TOP Week is van start gegaan met de ontvangst in het Sportcentrum van Tilburg University. Hier verzamelden de eerstejaars studenten zich om hun introductieprogramma te beginnen. Ondanks de regen was de opkomst goed en de sfeer ontspannen. Het aantal deelnemers is lager dan voorgaande jaren, wat volgens voorzitter Weronika Podwysocka komt door een daling in inschrijvingen bij de universiteit.

Naast het kennismaken met medestudenten en mentoren, biedt de week een gevarieerd programma. Dit jaar is er een nieuw onderdeel toegevoegd: Move and Groove, een middag vol sport en muziek op de sportvelden. Studenten kunnen daar lunchen, deelnemen aan spellen en genieten van live muziek. Ook is er een chillzone ingericht voor wie even wil ontsnappen aan de drukte.

Mentoren maken zich herkenbaar

De mentoren, zoals Leon ten Elshof en Stan te Hoonte, geven de introductieweek een speels tintje door zich te verkleden. Dit jaar kozen zij voor de outfits van Asterix en Obelix. Volgens hen zorgt dit voor een leuke sfeer en herkenbaarheid bij de nieuwe studenten. Het verkleden helpt ook om de spanning te verminderen bij de eerstejaars.

Afsluiting met zwemmen

De week wordt vrijdagmiddag afgesloten met een zwemactiviteit bij Arbie’s Beachhouse in Berkel-Enschot. Hier kunnen de studenten tot rust komen na een week vol nieuwe indrukken. Het programma van de TOP Week is bewust zo samengesteld dat er een balans is tussen feesten en ontspanning, benadrukt Podwysocka. Dit jaar is er extra aandacht voor studenten die minder behoefte hebben aan drukke festiviteiten.

De introductieweek moet ervoor zorgen dat de eerstejaars zich snel thuis voelen in Tilburg en op de universiteit. Voor velen is het een spannende periode, maar het groepsprogramma biedt steun en helpt om de eerste stap in het studentenleven te zetten.