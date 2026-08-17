Vrouw zwaargewond nadat haar bed in brand vliegt in Dussen

Een vrouw is maandagavond zwaargewond geraakt nadat er brand uitbrak in haar huis aan de Craeyweer in Dussen. Buren vonden haar op een bed dat in brand stond. Een kennis wist haar naar buiten te brengen.

Buren zagen rond kwart voor zeven rook uit het huis komen en hoorden de rookmelder afgaan. Ze gingen meteen naar binnen en vonden de vrouw op het brandende bed.

Hoe het bed in brand vloog, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens buurtbewoners zou de vrouw op bed hebben gelegen en met een sigaret in haar hand in slaap zijn gevallen.

De buren probeerden het vuur met een tuinslang te blussen. Een kennis van de vrouw wist haar uit bed te halen en naar buiten te brengen.

Naast ambulances en brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw is uiteindelijk onder begeleiding van een trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.