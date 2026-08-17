Ruzie om eten: man valt met knuppel mensen aan in shoarmatent

Drie mensen zijn maandagavond gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Vondelstraat in Den Bosch. Het ging mis toen een van de gasten van een shoarmatent ruzie kreeg over het eten en met een knuppel terug naar binnen. De man viel de medewerkers van de zaak aan, hij is aangehouden.

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Rond halfacht ging het compleet mis in de shoarmatent. Er ontstond ruzie over het eten van de man. Waar het precies om ging, is onduidelijk. De man kreeg uiteindelijk geen eten mee naar huis. Woedend stormde hij de zaak uit, haalde een knuppel uit zijn auto en ging terug naar binnen. Daar liep het uit op een vechtpartij. Een woordvoerder van de politie laat weten dat agenten aanvankelijk een melding kregen van een verdachte situatie. Eenmaal ter plaatse bleek dat er bij de shoarmatent een vechtpartij was uitgebroken. Drie mensen raakten gewond. Eén van hen is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee slachtoffers zijn in de ambulance nagekeken.

Veel bekijks

De man richtte met de knuppel schade aan in de zaak en viel ook drie aanwezigen in de eettent aan. Voor de deur van de eetgelegenheid ligt glas. Ook zijn de stoelen op het terras overhoopgehaald en ligt er bloed op de stoep. De politie begon al snel met het horen van getuigen die de vechtpartij zagen uitbreken. Ook werd de Vondelstraat bij de Zuiderpassage enige tijd afgesloten. Veel buurtbewoners kwamen naar buiten om te kijken wat er precies aan de hand was. Opstootje

Terwijl agenten druk bezig waren met het onderzoek, ging het verderop in de straat opnieuw mis. Omwonenden van de shoarmazaak riepen om hulp vanwege een nieuwe vechtpartij, vlak bij een van de afzettingen in de Vondelstraat. Een man werd door verschillende agenten tegen een muur gewerkt. Hij raakte bij de vechtpartij gewond aan zijn gezicht. Bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig en schold hij de agenten uit. Met een spuuglapje om zijn hoofd gebonden werd hij uiteindelijk meegenomen. Wat daar precies is gebeurd, is volgens een verslaggever ter plaatse niet duidelijk. De tweede vechtpartij zou geen verband houden met de mishandeling in de shoarmazaak.