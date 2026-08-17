Scooterrijder lichtgewond na botsing met auto in Breda

Een scooterrijder is maandagavond lichtgewond geraakt na een botsing met een auto op het Heuvelplein in Breda.

De man is door ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij kon niet verder met zijn scooter: die raakte beschadigd en is door de politie meegenomen.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Het is niet duidelijk waar het mis ging. Vanwege het ongeluk was de weg even gedeeltelijk dicht.