Auto belandt op de kop na crash op A17 bij Moerdijk, drie gewonden

Op de A17 bij Moerdijk zijn drie mensen gewond geraakt nadat een auto op de afrit uit de bocht vloog. De auto raakte een boom en kwam op de kop terecht.

Het ongeluk gebeurde vermoedelijk tijdens een achtervolging. Op de plek van de crash zijn meerdere onopvallende politieauto's en politie in burger aanwezig.

Bij het ongeluk vielen drie gewonden. Twee van hen zijn onder begeleiding van de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of ze allemaal in de gecrashte auto zaten en of er nog andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren.

Vanwege het ongeluk is afrit op de A17 bij Moerdijk richting Roosendaal dicht.