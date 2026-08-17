Auto belandt op zijn kop na crash op A17 bij Moerdijk, twee gewonden

Op de A17 bij Moerdijk zijn twee mensen gewond geraakt nadat een auto op de afrit uit de bocht vloog. De auto raakte een boom en kwam op zijn kop terecht. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk tijdens een achtervolging, meldt de politie dinsdag.

Op de plek van de crash zijn meerdere onopvallende politieauto's en agenten in burger aanwezig. Bij het ongeluk vielen twee gewonden. Dat bevestigt de politie dinsdagmiddag. De gewonden zijn onder begeleiding van de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk of de gewonden allemaal in de gecrashte auto zaten en of er nog andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren. Naast ambulances werd ook de brandweer opgeroepen.

Vanwege het ongeluk is de afrit op de A17 bij Moerdijk richting Roosendaal dicht.