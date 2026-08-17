Medewerkers van waterschap bedreigd: 'Dit gaat echt te ver'

Medewerkers van Waterschap Brabantse Delta zijn bedreigd. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen tegen de bedreigingen. "Het is echt heel heftig", zegt dijkgraaf Joris Bengevoord.

Beregenen mag momenteel in West-Brabant, maar boeren mogen daarvoor geen water uit sloten en beken gebruiken. Voor het gebruik van oppervlaktewater geldt sinds half juli overdag in de hele regio zelfs een onttrekkingsverbod.

Door de aanhoudende droogte houden toezichthouders van Waterschap Brabantse Delta extra in de gaten of boeren zich aan de regels voor beregenen houden. Vorige week liet het waterschap zien hoe die controles in zijn werk gaan . Met drones wordt onder meer gekeken of water uit sloten en beken wordt gebruikt.

Bedreigd

In een artikel van Omroep Brabant over de controles werden de toezichthouders bij naam genoemd. Volgens Bengevoord zijn zij daarna bedreigd. Wat er precies is gezegd en gebeurd kan de Dijkgraaf niet zeggen. "Het is heel heftig is en gaat echt veel te ver."

Aangifte doen

Het waterschap heeft besloten om aangifte te gaan doen. Bengevoord wil daarnaast opkomen voor de medewerkers van het waterschap. "Iedereen werkt de afgelopen periode extra hard door de aanhoudende droogte. Alle medewerkers doen dit met de beste bedoelingen. Dat zij dan worden bedreigd is niet oké."

Bengevoord zegt te begrijpen dat de maatregelen van het waterschap grote gevolgen hebben. Toch vindt hij dat geen reden om toezichthouders lastig te vallen of te bedreigen. "Daarom spreek ik mij ook als dijkgraaf uit. We doen dit met de beste bedoelingen en ik sta achter mijn medewerkers. Zij staan er dag in dag uit middenin."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat medewerkers van het waterschap te maken krijgen met bedreigingen. Ook een paar jaar geleden gebeurde dat al. "Nu alleen veel heftiger en meer dan toen", zegt Bengevoord.