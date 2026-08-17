Rucphen zoekt dichters voor unieke gedichtenroute

De gemeente Rucphen organiseert een dichtwedstrijd voor een nieuwe gedichtenroute. Inwoners kunnen tot 5 december hun gedicht insturen. Winnaars krijgen een plek langs bijzondere plekken in het buitengebied. Er zijn aparte categorieën voor volwassenen en jongeren.

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De gemeente Rucphen wil haar groene buitengebied combineren met cultuur en organiseert daarom een dichtwedstrijd. De winnende gedichten worden onderdeel van een gedichtenroute langs bijzondere plekken in de natuur. Dit initiatief draagt bij aan de beleving van het Brabantse landschap.

De wedstrijd staat open voor inwoners van Rucphen. Volwassenen vanaf zestien jaar en jongeren tot en met vijftien jaar kunnen deelnemen. Er zijn spelregels: gedichten moeten in het Nederlands of dialect zijn en mogen maximaal veertig regels lang zijn. Vertalingen van andere dichters zijn niet toegestaan.

Gedichten insturen

Gedichten kunnen tot uiterlijk 5 december digitaal worden ingestuurd. De gemeente bepaalt de vormgeving van de gedichten op de panelen. Namen van de dichters worden vermeld, maar er wordt geen correspondentie gevoerd over de presentatie.

De beoordeling gebeurt door een interne jury onder leiding van wethouder Lazeroms. Gedichten worden anoniem beoordeeld om eerlijkheid te garanderen. De winnaars worden uiterlijk 23 december bekendgemaakt.

De gedichtenroute is onderdeel van het project ‘Cultuur Natuurlijk’, dat natuur en cultuur in Rucphen samenbrengt. Hiermee wil de gemeente haar buitengebied verder ontwikkelen en aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers.