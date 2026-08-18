Zwoele zomermarkt keert terug naar Breda

Op zaterdag 22 augustus organiseert bedrijventerrein STEK in Breda de Zwoele Zomermarkt. Bezoekers kunnen genieten van creatieve producten, muziek, dans en lekker eten. De markt biedt ruimte aan dertig kraamhouders en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats op de Veilingkade van vier uur tot negen uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De zomermarkt op STEK is een traditie die al meer dan tien jaar bestaat. Enthousiaste makers en hobbyisten uit heel Nederland krijgen de kans om hun unieke producten te presenteren. Denk aan sieraden, keramiek en tassen, maar ook aan creatieve projecten en uit de hand gelopen passies.

Voor de jongste bezoekers is er een interactieve poppenkast, terwijl volwassenen kunnen ontspannen in een massagestoel. Daarnaast openen de vaste ondernemers van STEK hun deuren, zodat je werkplaatsen, ateliers en winkeltjes op het terrein kunt ontdekken.

Muziek en dans

Studio Steffie Breda zorgt voor dansworkshops die vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Vanaf vier uur ’s middags draait DJ Neil Vinyl zomerse muziek, waarmee de sfeer op het terrein wordt versterkt. Tijdens eerdere evenementen was salsa een groot succes, wat ook nu weer voor gezelligheid zal zorgen.

Eten en drinken

Ook op culinair gebied is er veel te beleven. Horecaondernemers op het terrein bieden de hele middag en avond een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Of je nu wilt genieten van muziek met een drankje in je hand of wilt ontspannen op een terras, er is voor ieder wat wils.

De Zwoele Zomermarkt op STEK belooft een gezellige middag en avond vol creativiteit, muziek en lekker eten. Het bedrijventerrein aan de Veilingkade in Breda vormt het decor voor dit zomerse evenement dat je niet wilt missen.