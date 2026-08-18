Vergadering bezwaarschriften A2-gemeenten in Heeze

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten vergadert op dinsdag 25 augustus in Heeze. Op de agenda staan onder andere bezwaren tegen besluiten uit Valkenswaard en Cranendonck.

Gevonden voor jou

De openbare hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze. De vergadering begint om zeven uur ’s avonds.

Op de agenda staan drie bezwaren. Het eerste bezwaar betreft een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard om bestuursdwang toe te passen en een voertuig weg te slepen. Dit punt wordt besproken om zeven uur.

Bezwaren uit Valkenswaard en Budel

Om half acht wordt een bezwaar behandeld tegen de afwijzing van een persoonsgebonden ontheffing voor bewoning op camping De Dommelvallei aan de Schafterdijk in Valkenswaard. Het laatste punt op de agenda is om acht uur. Dan wordt een bezwaar besproken tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het splitsen van een boerderij in Budel.

De agenda van de hoorzitting kan tot op de dag zelf nog wijzigen. Toehoorders wordt aangeraden hierover contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie.